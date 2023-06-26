Расчёт Запада на перелом ситуации в украинском конфликте провалился. По мнению американских аналитиков, западная техника не спасает ВСУ от поражения из-за высокой эффективности российского оружия.
Россия обладает большим количеством мощной артиллерии, противотанковыми комплексами и ракетными установками, против которых западная техника неэффективна.
"У русских больше военно-воздушных сил, а их самолёты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных", — заявили аналитики Atlantic.
Авторы уточнили, что очень высокую эффективность показали и российские вертолёты, к примеру, Ка-52. "Вертушка" быстро и точно уничтожает украинскую технику на позициях и при попытках ротации.
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