Telegraph: в Европе намерены создать систему защиты от гиперзвукового оружия

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В Европе намерены создать систему защиты от гиперзвукового оружия. Над прототипом работает производитель ракет MBDA, компания которого частично принадлежит британской оборонной фирме BAE Systems.

Согласно информации, срок разработки оружия составит около трёх лет.

"Защитная система может быть развёрнута по всей Европе, чтобы сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час (11 тысяч километров в час. — Прим. ред.), — сообщила газета Telegraph со ссылкой на источник.

По данным авторов, ряд европейских стран уже находятся на стадии переговоров для создания систему защиты от гиперзвукового оружия:

Франция,

Италия,

Германия,

Нидерланды.