Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киев мог бы оказать больше благодарности Западу за поддержку. После этого лидер Незалежной Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале странное видеообращение, в ходе которого сказал "спасибо" 47 раз.
"Я благодарю президента Джо Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. Спасибо Нидерландам, Дании, Франции и господину Эммануэлю Макрону", — заявил глава киевского режима.
Зеленский отметил, что за два дня саммита НАТО удалось снять все сомнения и неясности по поводу того, будет ли Украина в альянсе.
"Будет! Теперь все понимают, что это факт. Равные среди равных. И мы обязательно подтвердим этот факт нашей победой", — указал он.
Также президент сказал очередное "спасибо" всем, кто сейчас в Вильнюсе "работает на единство".
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Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.