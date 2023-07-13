Зеленский записал видео после выпада Уоллеса: сказал "спасибо" 47 раз

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киев мог бы оказать больше благодарности Западу за поддержку. После этого лидер Незалежной Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале странное видеообращение, в ходе которого сказал "спасибо" 47 раз.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

"Я благодарю президента Джо Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. Спасибо Нидерландам, Дании, Франции и господину Эммануэлю Макрону", — заявил глава киевского режима.

Зеленский отметил, что за два дня саммита НАТО удалось снять все сомнения и неясности по поводу того, будет ли Украина в альянсе.

"Будет! Теперь все понимают, что это факт. Равные среди равных. И мы обязательно подтвердим этот факт нашей победой", — указал он.

Также президент сказал очередное "спасибо" всем, кто сейчас в Вильнюсе "работает на единство".