Страны "Большой семёрки", имеющие ядерное оружие, могли бы оказать существенную военную помощь Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Он надеется, что Киеву удастся добиться заключения двусторонних соглашений с каждым государством G7 в сфере безопасности, и атомное вооружение будет играть в этих договорах не последнюю роль.
"Потому что сейчас ядерное оружие — это как раз та вещь, которую, к большому сожалению, пугаются на Западе", — отметил Данилов в эфире украинского телеканала.
Он подчеркнул, что Запад совершил "стратегическую ошибку", когда заставил Киев в 1994 году отказаться от своих запасов ядерного вооружения.
Ранее испанское издание сообщило, что Евросоюз готов направить военных инструкторов на Украину, когда "позволят обстоятельства".
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