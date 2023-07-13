El País: ЕС направит на Украину военных инструкторов для ВСУ, когда "позволят обстоятельства"

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Власти Евросоюза планируют значительно усилить поддержку Украины, "включая ракеты и боевые самолёты", сообщают испанские СМИ.

Фото: declassifieduk.org

Брюссель намеревается увеличить поставки Киеву систем ПВО, закупить у производителей передовые системы вооружений для ВСУ и продлить программу по обучению украинских военнослужащих, пишет издание El País, которое смогло ознакомиться с внутренним документом европейской дипломатической службы.

Авторы материала отмечают, что учебные лагеря для ВСУ, находящиеся сейчас в Германии и Польше, решено переместить, вместе с западными военными инструкторами, на Украину, "когда позволят обстоятельства".

Также ЕС продолжит снабжать Киев разведывательной информацией и снимками со спутников.