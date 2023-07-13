Власти Евросоюза планируют значительно усилить поддержку Украины, "включая ракеты и боевые самолёты", сообщают испанские СМИ.
Брюссель намеревается увеличить поставки Киеву систем ПВО, закупить у производителей передовые системы вооружений для ВСУ и продлить программу по обучению украинских военнослужащих, пишет издание El País, которое смогло ознакомиться с внутренним документом европейской дипломатической службы.
Авторы материала отмечают, что учебные лагеря для ВСУ, находящиеся сейчас в Германии и Польше, решено переместить, вместе с западными военными инструкторами, на Украину, "когда позволят обстоятельства".
Также ЕС продолжит снабжать Киев разведывательной информацией и снимками со спутников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.