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Прошла встреча Грузия-Скандинавия на саммите НАТО в Вильнюсе

0:57
Мир

На полях саммита НАТО в Вильнюсе впервые состоялась встреча формата Грузия — Скандинавия, где участие приняли главы МИД Грузии, Дании и Швеции. Также присутствовал государственный секретарь МИД Финляндии, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

Прошла встреча Грузия-Скандинавия на саммите НАТО в Вильнюсе
Фото: РИА Новости

"Грузия рассматривает страны Скандинавии как ценных друзей и надежных партнеров. Стороны приветствовали растущую динамику отношений Грузии и стран Скандинавии".

Отметим, что встреча прошла в дружеской атмосфере: представители стран поприветствовали друг друга и сообщили о единогласной готовности "продолжать координацию в этом формате".

Представитель грузинского ведомства Илья Дарчиашвили также напомнил, что республика придерживается евро-атлантического курса, что приводит её к стабилизации внешнеполитических связей и укреплению своих позиций на международной арене.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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