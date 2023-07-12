На полях саммита НАТО в Вильнюсе впервые состоялась встреча формата Грузия — Скандинавия, где участие приняли главы МИД Грузии, Дании и Швеции. Также присутствовал государственный секретарь МИД Финляндии, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.
"Грузия рассматривает страны Скандинавии как ценных друзей и надежных партнеров. Стороны приветствовали растущую динамику отношений Грузии и стран Скандинавии".
Отметим, что встреча прошла в дружеской атмосфере: представители стран поприветствовали друг друга и сообщили о единогласной готовности "продолжать координацию в этом формате".
Представитель грузинского ведомства Илья Дарчиашвили также напомнил, что республика придерживается евро-атлантического курса, что приводит её к стабилизации внешнеполитических связей и укреплению своих позиций на международной арене.
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