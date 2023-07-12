Кива: "Зеленский поехал в Вильнюс пожрать, Лену выгулять и американцам нахамить"

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Бывший нардеп Верховной рады Украины Илья Кива подвёл результат проходящего в литовской столице саммита НАТО.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Сегодня в Вильнюсе заключительный день.

"Зеленский поехал в Вильнюс пожрать, Лену выгулять и американцам нахамить, положив для этого в землю 350 тысяч украинцев", — в своём Telegram-канале отметил экс-депутат.

По его словам, политические оппоненты в лице Петра Порошенко и Виталия Кличко уже медийно начали использовать полный провал команды украинского лидера на саммите НАТО.

"Вашингтон фактически слил публично клоуна и теперь открыта прямая дорога для военного переворота, к которому у них всё готово", — подчеркнул Кива.

Теперь выход у Зеленского один: убить конкурентов и быстрей начать процесс захвата Варшавой Запада Украины. Всё только начинается: бунты, военные восстания, хаос, подытожил нардеп, заявив, что сам Зеленский уже обречён и понимает это.

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