Венгрия надеется, что на саммите НАТО страны не будут приглашать Украину в альянс

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Венгрия не хочет видеть Украину в числе стран-участниц НАТО, так как киевский режим, по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, находится "в состоянии войны". Именно поэтому государство рассчитывает, что альянс будет благоразумен и не пригласит президента Киева Владимира Зеленского в международный блок во время предстоящего саммита.

Фото: РИА Новости

"Такая страна не должна становиться членом НАТО, поскольку ясно, что воюющая страна сразу же создаст военную угрозу для всего альянса, и также ясно, что если Россия окажется на другой стороне, то это приведет к началу еще одной мировой войны".

Сийярто также сообщил об отсутствии какого-либо упоминания Украины в итоговом документе саммита НАТО: нет ни графика, ни даты вступления страны в альянс.