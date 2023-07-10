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Орёт матом: помощники Байдена боятся оставаться с ним наедине

1:55
Мир

Некоторые из близких советников американского президента боятся встреч с ним наедине, поскольку Джо Байден склонен выходить из себя и кричать на подчинённых, сообщает портал Axios.

Орёт матом: помощники Байдена боятся оставаться с ним наедине
Фото: пресс-служба Белого дома

В материале отмечается, что действующие и бывшие чиновники неоднократно становились как свидетелями, так и жертвами вспышек агрессии со стороны президента США.

На публике президент США часто говорит шёпотом, но наедине поддаётся гневу и ведёт дискуссии на повышенных тонах, цитирует материал американского портала РИА "Новости".

У Байдена такой вспыльчивый характер, что некоторые его помощники избегают встреч с ним наедине. А другие берут напарников в качестве щита, чтобы не принимать удар целиком на себя.

Причём в общении с подчинёнными президент США использует и нецензурную лексику. Как отмечает в этой связи Axios, подобное поведение Байден позволяет составить о нём более полное представление, нежели "тщательно культивируемый образ доброго дядюшки, который любит солнцезащитные очки-авиаторы и мороженое".

Достаётся как старшим, так и младшим помощникам главы государства. И по словам некоторых из них, Байдену стоило бы демонстрировать свои вспышки гнева на публике, чтобы развеять сомнения избирателей, наблюдающих отстранённое поведение президента.

"Никто не чувствует себя в безопасности", — заявил один из собеседников Axios, характеризуя атмосферу в присутствии Джо Байдена.

Правда, непонятно — если вдруг президент США начнёт в публичных выступлениях давать волю своему необузданному (как выясняется) характеру и, например, нецензурно выражаться, то каким образом это должно убедить избирателей, что он крепко держит в руках бразды правления.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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