Позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Волонтёр", а его кумир — герой из "Звёздных войн" Йода. Об этом заявил солдат украинской армии Анатолий Штефан.
"Кто не знает, позывной главкома "Волонтёр". Думаю, что не нужно разъяснять, почему", — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Залужный признал, что его "бесят" комментарии лидеров западных стран о медленном наступление ВСУ.
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