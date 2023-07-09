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Солдат ВСУ Штефан назвал позывной главкома Залужного

0:28
Мир

Позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Волонтёр", а его кумир — герой из "Звёздных войн" Йода. Об этом заявил солдат украинской армии Анатолий Штефан.

Солдат ВСУ Штефан назвал позывной главкома Залужного
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

"Кто не знает, позывной главкома "Волонтёр". Думаю, что не нужно разъяснять, почему", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Залужный признал, что его "бесят" комментарии лидеров западных стран о медленном наступление ВСУ.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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