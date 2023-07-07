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Sohu: три причины, почему Польша хочет завладеть ядерным оружием

1:51
Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно выразил желание разместить тактическое ядерное оружие в своей стране. Аналитики Sohu выделили три причины, почему Варшава стремится завладеть ядерным оружием.

Sohu: три причины, почему Польша хочет завладеть ядерным оружием
Фото: Midjouney: люди смотрят на прилет ядерной боеголовки

Первая причина связана с ролью Польши в российско-украинском конфликте. В качестве члена НАТО Варшава играла важную роль в оказании поддержки Украине. Большое количество вооружения и техники проходило именно через территорию Польши. Однако авторы статьи подмечают, что такая активность может привлечь внимание со стороны России. Поэтому Варшава стремится обладать такой же военной мощью, как и Москва, включая ядерное оружие.

Вторая причина связана с национальным развитием Польши. Хотя Варшава стремится укрепить своё влияние в ЕС, она осознаёт, что для этого необходимо иметь сильных партнёров, как, например, США. Близость с ними может усилить положение Польши в Европе, уверены обозреватели. Размещение тактического ядерного оружия также может снизить роль Германии и повысить статус Польши на международной арене.

Третья причина связана с подготовкой Польши к окончанию российско-украинского конфликта. НАТО может направить войска на Украину для обеспечения мира на линии прекращения огня. Варшава, по мнению аналитиков, сейчас накапливает военную мощь, чтобы в будущем усилить своё присутствие на территории Незалежной.

"Если Польша хочет усилить своё присутствие на Украине, она должна воспользоваться тем фактом, что российско-украинский конфликт ещё не закончился, и накапливать военную мощь шаг за шагом", — подытожили обозреватели.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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