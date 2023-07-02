Sohu: Польша купила больше двух тысяч танков для осуществления трёх стратегических задач

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В течение последних двух лет Польша проявляет очень активную деятельность в области закупок вооружений. Страна приобрела большое количество танков, ракет, артиллерийских орудий, боевых машин и другой военной техники. По мнению китайских обозревателей Sohu, Варшава это делает по трём причинам.

Хотя Польша является членом НАТО и Европейского союза и не сталкивается с непосредственной угрозой со стороны России, она всё же ощутила влияние конфликта между Россией и Украиной. Одной из возможных причин может быть обеспечение защиты от потенциальных военных угроз и вторжений.

"Они заключили крупный контракт на покупку 1000 танков с Южной Кореей и недавно получили модернизированные версии танков M1A1 от США. Также Варшава подписала крупный контракт на закупку ракет "Пэтриот”, приобрела более 600 артиллерийских орудий, более 1000 боевых машин пехоты, почти 100 вертолётов Апачи и сотни истребителей”, — перечислили обозреватели.

Однако цели Польши, по мнению авторов статьи, гораздо глобальнее и связаны с укреплением своего положения в Европе. Польша недовольна политикой крупных стран Европейского союза и стремится избежать контроля и доминирования со стороны Германии и других влиятельных государств. Варшава, по мнению авторов статьи, хочет иметь влияние на решения и процессы в ЕС.

Первая цель Польши — укрепить свою позицию в Европейском союзе, используя разногласия, связанные с конфликтом между Россией и Украиной. Варшава, по словам обозревателей, хочет быть противовесом Германии и увеличить своё влияние внутри союза.

Вторая цель Польши заключается в обеспечении долговременной поддержки своих вооружённых сил со стороны Соединённых Штатов и поддержке позиции США в отношении России. Польша также стремится иметь сильные оборонительные возможности, чтобы не зависеть от Германии и Франции. Она предпочитает приобретать вооружение от других стран, например, Кореи и США, и выступает против идеи создания европейской армии, которая может угрожать американскому глобальному господству. После завершения конфликта между Россией и Украиной и продолжающейся политике санкций Европейского союза против России влияние Германии будет ослабевать, и Европейский союз может столкнуться с разделением и стремлением каждой страны защищать свои интересы.

Третьей целью Польши является укрепление своего влияния на Украину и Беларусь с помощью массовых закупок вооружений. Польша опасается геополитической угрозы со стороны Беларуси, которая разместила ядерные боеголовки России. Она стремится использовать свои сильные вооружённые силы для запугивания соседей и оказания помощи Украине в случае нового конфликта с Россией. Польша стремится стать военным защитником Украины и расширить своё влияние в регионе Чёрного моря.

Поэтому не стоит принимать Польшу просто как покупателя оружия, уверены аналитики. Она может оказать тонкое и незаметное влияние на мировую конфигурацию.