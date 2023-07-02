Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: Николай Дроздов после перелома семи ребер не может дышать и с трудом говорит
В Таиланде начали блокировать карты туристов из России
Группа военачальников французской армии поставила ультиматум Макрону
МК: Клинцевич назвал причины истерики главкома ВС Украины Валерия Залужного
РИА Новости: Вашингтон нашёл решение для изменения ситуации в зоне СВО в пользу Киева
Учёный Нифантьев: Россия обогнала глобальную "Биг фарму" в диагностике и вакцинах
Newsweek: Россия узнала главную слабость ВСУ, из-за которой провалилось контрнаступление
Танкисты группы "Юг" под Соледаром двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ
Ходаковский: ВС Украины собрали до 40 батальонов для удара по вектору Орехов — Токмак

ОР: Польша и Литва договариваются с Зеленским о дате оккупации Украины

2:16
Мир

В среду президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа совершили неожиданные визиты в Киев.
Официально пресс-службы президентов двух стран сообщили, что их приезд был связан с празднованием Дня Конституции Украины.

ОР: Польша и Литва договариваются с Зеленским о дате оккупации Украины
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

В ходе переговоров обсуждались такие вопросы, как ситуация на фронте и потенциальная угроза теракта на Запорожской АЭС. Также была поднята тема подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится через две недели.

Науседа выразил готовность подарить Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, приобретенных у Норвегии. Также в Литве организовали сбор аптечек автомобилистов, которые будут переданы ВСУ.

Авторы издания "Одна Родина” (ОР) пишут, что на самом деле основной причиной для визита президентов могли стать переговоры о возможности размещения совместного польско-литовско-украинского корпуса на территории Украины. Существует разное мнение относительно времени введения этих войск, пишут авторы статьи. Они могут зайти на территорию Украины сразу после саммита НАТО или в сентябре.

Также отмечается "странное совпадение”, что на этом фоне глава польско-литовского корпуса Ярослав Мокшицкий назначен в Минобороны Украины ответственным за планирование "миротворческой операции". Сейчас он работает советником министра обороны Украины Алексея Резникова по вопросам взаимодействия с Польско-литовско-украинским корпусом имени Острожского.

По информации из неофициальных источников, польская часть Отдельной бригады трёхполкового состава стран Люблинского треугольника уже находится на территории Украины. После успешного введения польских войск ожидается прибытие литовских войск.

Согласно плану, поляки займут города Ковель, Сарны и Владимир. В этих городах будут размещены польские и совместные батальоны, а командование будет расположено в Луцке.

"Оккупация Украины поляками и прибалтами уже началась. Не это ли прибыли отметить Дуда с Науседой?" — подытожили авторы статьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Сладков: Киев готовится сдать Сумы и Харьков

Во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД.

Сладков: Киевский режим готовится сдать Харьков и Сумы
"РГ": большие актёры сыграют в фильме про СВО "Ополченец" в 2023 году
В фильме про СВО "Ополченец" снимутся Антон Шагин и другие большие артисты
Жуткие кадры гибели русских бойцов у Херсона расходятся по Сети
Залужный недоволен требованиями НАТО, поэтому практически истерит — Клинцевич
У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская
Ядерная война на грани: США боятся потерять контроль после показа "чёрного чемоданчика" Путина
Таурин замедляет старение у мышей. Сможет ли он когда-нибудь помочь людям?
Почему пшено лучше есть вместо гречки и овсянки
Почему пшено лучше есть вместо гречки и овсянки
Последние материалы
В Таиланде начали блокировать карты туристов из России
ОР: Польша и Литва договариваются с Зеленским о дате оккупации Украины
Группа военачальников французской армии поставила ультиматум Макрону
МК: Клинцевич назвал причины истерики главкома ВС Украины Валерия Залужного
РИА Новости: Вашингтон нашёл решение для изменения ситуации в зоне СВО в пользу Киева
Учёный Нифантьев: Россия обогнала глобальную "Биг фарму" в диагностике и вакцинах
Newsweek: Россия узнала главную слабость ВСУ, из-за которой провалилось контрнаступление
Танкисты группы "Юг" под Соледаром двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ
Самые частые ошибки при выращивании рассады и посеве семян
Ходаковский: ВС Украины собрали до 40 батальонов для удара по вектору Орехов — Токмак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников