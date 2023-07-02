ОР: Польша и Литва договариваются с Зеленским о дате оккупации Украины

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В среду президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа совершили неожиданные визиты в Киев.

Официально пресс-службы президентов двух стран сообщили, что их приезд был связан с празднованием Дня Конституции Украины.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

В ходе переговоров обсуждались такие вопросы, как ситуация на фронте и потенциальная угроза теракта на Запорожской АЭС. Также была поднята тема подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится через две недели.

Науседа выразил готовность подарить Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, приобретенных у Норвегии. Также в Литве организовали сбор аптечек автомобилистов, которые будут переданы ВСУ.

Авторы издания "Одна Родина” (ОР) пишут, что на самом деле основной причиной для визита президентов могли стать переговоры о возможности размещения совместного польско-литовско-украинского корпуса на территории Украины. Существует разное мнение относительно времени введения этих войск, пишут авторы статьи. Они могут зайти на территорию Украины сразу после саммита НАТО или в сентябре.

Также отмечается "странное совпадение”, что на этом фоне глава польско-литовского корпуса Ярослав Мокшицкий назначен в Минобороны Украины ответственным за планирование "миротворческой операции". Сейчас он работает советником министра обороны Украины Алексея Резникова по вопросам взаимодействия с Польско-литовско-украинским корпусом имени Острожского.

По информации из неофициальных источников, польская часть Отдельной бригады трёхполкового состава стран Люблинского треугольника уже находится на территории Украины. После успешного введения польских войск ожидается прибытие литовских войск.

Согласно плану, поляки займут города Ковель, Сарны и Владимир. В этих городах будут размещены польские и совместные батальоны, а командование будет расположено в Луцке.

"Оккупация Украины поляками и прибалтами уже началась. Не это ли прибыли отметить Дуда с Науседой?" — подытожили авторы статьи.