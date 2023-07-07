Крупные западные державы не желают отходить от привычной колониальной политики, продолжая вмешиваться во внутренние дела бывших вассалов.
С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.
Он напомнил французский властям, что их действия в Мали и Буркина Фасо идут вразрез с действующим международным законодательством, пишет argumenti.ru.
Алиев подчеркнул, что Франция обязалась вывести свой военный континент из этих государств ещё десятилетия назад, но сделала это лишь недавно.
К тому же, добавил он, Эммануэль Макрон пытается влиять на политику независимых стран, вмешиваясь в дела Армении.
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