Почему президент Франции Эммануэль Макрон так рвался поехать на саммит БРИКС и почему Россия ему резко отказала, объяснил директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Pravda.Ru.
Эксперт назвал Макрона "троянским конём", который мог бы попытаться изменить повестку и начать рассказывать, что Франция задаёт тон, а в кулуарах обсуждаются совсем не те вопросы, что официально. И весь саммит идёт совершенно не туда, куда хотел бы Путин.
"И ещё самое важное: мир разделился на два лагеря. Один лагерь — это старые хозяева мира, как они себя, по крайней мере, ощущали всегда, "Большая семёрка". А другой лагерь — это БРИКС. И Макрон в другом лагере. Если Макрон хочет, на самом деле, участвовать в БРИКС, в каких-то отношениях, он должен занять позицию против Европейского Союза радикально, Франция должна выйти из ЕС, заявить о своей независимости в отношении США, вся политика санкций в отношении России должна быть прекращена Францией и осуждена как преступные и незаконные действия", — заключил политолог.
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