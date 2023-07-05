В администрации президента Украины царит настоящая паника: саммит НАТО в Вильнюсе приближается, а контрнаступление ВСУ, которого очень ждали на Западе, так и не достигло никаких успехов.
Надежда Владимира Зеленского на "План Б": устроить ядерный инцидент на Запорожской АЭС, чтобы потом свалить всё на Россию, также не оправдалась.
"Во-первых, Зеленский постоянно обманывал Запад, устраивая провокации и приписывая их России", — пояснили эксперты издания "Царьград".
Американская и европейская разведки смогли выяснить источник предыдущих провокаций, а потому словам украинского лидера больше не поверят ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне.
К тому же, устроенная Киевом экологическая катастрофа со взрывом Каховской дамбы не сильно повлияла на мировую политическую повестку, и новый громкий инцидент может ждать тоже участь.
Специалисты уверены, что Белый дом дал достаточно ясный намёк Зеленскому, когда заявил об отсутствии угрозы для Запорожской АЭС со стороны России.
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Советник президента Владимира Зеленского снова стал делать прогнозы и называть даты очередной перемоги.