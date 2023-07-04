В каких странах россияне смогут расплачиваться картами "Мир", объяснил экономист

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Экономист Валерий Корнеев рассказал, в каком случае российские карты "Мир" будут в ходу за рубежом.

Фото: Fotodom.ru

Граждане РФ могут расплатиться картами "Мир" Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, Вьетнаме, Казахстане, Абхазии.

Корнеев подчеркнул, что сотрудничество с ЦБ РФ зависит от решения властей отдельный стран.

Ранее сообщалось, что заграница для большинства граждан РФ накрывается.

Он отметил, что иностранные государства выигрывают от решения разрешить хождение карты "Мир", так как заинтересованы в проивлечении российских туристов.

Выгоды от сотрудничества с ЦБ уже оценили такие страны, как Куба. Египет, Алжир, Иран и Пакистан.

"Все зависит от того, насколько они будут субъективны к давлению со стороны Соединенных Штатов Америки по вторичным санкциям", — цитирует экспертное мнение экономиста Телеканал "360".

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