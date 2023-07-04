Турпром: заграница для большинства граждан РФ накрывается

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция озабочена прогнозами российских аналитиков из туристической отрасли о том, что девальвация рубля сказывается на возможностях граждан РФ путешествовать за границу. Об этом пишет "Турпром".

Фото: puttur.ru

Турецкие СМИ цитируют тревожные прогнозы, в которых отмечается, что повышение цен на международные туры может сделать их недоступными для широкой аудитории.

Вице-президент Российской ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян заявил, что обесценивание рубля отразится на стоимости поездок за границу. Это сделает путешествия значительно труднее для большинства людей.

Курс рубля к доллару и евро упал на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за последние 15 месяцев. Мурадян отметил, что это может привести к пересмотру цен на международные туры, особенно те, которые включают авиаперелёты.

"Из-за роста цен купить туры за границу будет быть явно трудным для большой аудитории. Хотя снижение курса рубля вряд ли полностью положит конец иностранному туризму, многим отдыхающим станет сложнее выезжать за границу", — заявил Мурадян.

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