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Sohu: Польше не нужна территория Украины, потому что она боится соседства с Россией

1:25
Мир

Конфликт между Россией и Украиной продолжается. Некоторые аналитики обратили внимание на роль Польши в этом противостоянии. По мнению китайских обозревателей Sohu, Варшава не стремится к поглощению Украины, а скорее опасается близости с Россией.

Одной из главных причин, по которой Польша оказывает помощь Украине, является опасение соседства с Россией. Согласно аналитикам, Польша не стремится к аннексии украинских территорий, так как это противоречит процедурам Европейского союза и НАТО. Варшаве важно наличие буферной зоны между Россией и ней самой.

Авторы статьи полагают, что это не является основной целью Польши. По их мнению, пока весь мир сосредоточен на конфликте, Варшава пополняет свои склады новым вооружением. После завершения конфликта между Россией и Украиной Польша может стать военным защитником Украины. При этом Варшава, по словам аналитиков, не собирается присоединять к себе оставшуюся часть Украины напрямую. Польша может сотрудничать с ней и создать полувоенный альянс, который позволит расширить влияние Варшавы в Чёрное море.

В то же время важно учитывать, что Польша является членом Европейского союза и НАТО, что ограничивает её возможности и обязывает соблюдать определенные рамки.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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