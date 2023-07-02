США перебросили на японскую авиабазу Кадэна группу американских истребителей пятого поколения F-22 с целью проведения многонациональных военных учений Northern Edge 2023-2. Об этом проинформировало Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США (USPACOM).
Учения будут проходить в период с 2 по 21 июля на севере Тихого океана. Как отмечает USPACOM, в военной выучке намерены принять участие тысячи американских военнослужащих, пять кораблей и более 150 самолетов.
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