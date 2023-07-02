Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Разведка ЮВО: идут позиционные бои за Белогоровку в Донбассе, армия России теснит ВСУ
10 самых смелых чёрных цветов для сада, способные создать атмосферу готики
В Японию прибыла американская группа истребителей F-22
МВД Польши направит 500 полицейских на границу с Белоруссией
Все интересные факты о цветке стрелиция
Командующий ВМС: Украина хочет получить от Запада "больше военных кораблей"
Дипломат Хаас: США являются главной угрозой безопасности в мире
Путин встретится с выпускниками школы госуправления
ВСУ пошли в наступление у Орехова: идёт ожесточённый бой в окопах на передовой

Baijiahao: Россия нанесла "символический" удар по Украине по трём причинам

2:04
Мир

После временного перерыва Россия снова атаковала Киев беспилотными летательными аппаратами. Эта атака России выражает её решимость продолжать боевые действия и сообщает Киеву и Западу, что Россия не собирается отступать. Об этом пишут китайские обозреватели Baijiahao.

Учитывая силу ночной атаки, аналитики уверены, что Россия не использовала все свои ресурсы. По их мнению, это были лишь "символические" удары. Они назвали три причины, почему Москва внезапно атаковала Киев в ночь на воскресенье.

Первая причина, по которой Россия нанесла удары по украинской столице, заключается в необходимости выразить свою позицию и восстановить свой авторитет после "мятежа". Авторы статьи полагают, что это может быть только началом серии атак, и Россия, вероятно, планирует продолжить второй этап дальних ударов.

Вторая причина атаки связана с недовольством действиями Киева. Заявление Владимира Зеленского о переговорах при условии возвращения Россией к границам 1991 года практически делает их невозможными. Это требует вывода российских войск не только из восточной Украины, но и из Крыма.

Заявление Зеленского направлены на то, чтобы Запад увидел позицию Украины, уверены аналитики. Однако, чтобы Киев мог достичь границ 1991 года, он должен получать поддержку Запада на протяжении длительного времени. Но это сложно осуществимо, учитывая экономические проблемы Запада.

Третья причина удара по Украине заключается в демонстрации своей возможности атаковать высокопоставленных командиров в Киеве.

"Однако Россия этого не делает, потому что ведёт специальную военную операцию, а не полноценную войну", — отмечают авторы статьи.

Сейчас Европейскому союзу важно чётко выразить свою позицию в пользу переговоров, подытожили аналитики КНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Сладков: Киев готовится сдать Сумы и Харьков

Во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД.

Сладков: Киевский режим готовится сдать Харьков и Сумы
"РГ": большие актёры сыграют в фильме про СВО "Ополченец" в 2023 году
В фильме про СВО "Ополченец" снимутся Антон Шагин и другие большие артисты
Жуткие кадры гибели русских бойцов у Херсона расходятся по Сети
Залужный недоволен требованиями НАТО, поэтому практически истерит — Клинцевич
У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская
Кулеба: заявление Орбана о потере суверенитета Киевом — это "бла-бла-бла"
Ядерная война на грани: США боятся потерять контроль после показа "чёрного чемоданчика" Путина
Вашингтон намерен передать Киеву ракеты ATACMS для изменения ситуации в зоне СВО
Вашингтон намерен передать Киеву ракеты ATACMS для изменения ситуации в зоне СВО
Последние материалы
Все интересные факты о цветке стрелиция
Командующий ВМС: Украина хочет получить от Запада "больше военных кораблей"
Дипломат Хаас: США являются главной угрозой безопасности в мире
Путин встретится с выпускниками школы госуправления
ВСУ пошли в наступление у Орехова: идёт ожесточённый бой в окопах на передовой
Tasnim: разведслужбы Ирана предотвратили теракт на севере страны
Путин высказался о сожжении Корана в Швеции: "Петра I на них не хватает"
Житель КБР хотел сжечь религиозную литературу в мечети
Продюсер Ашуров рассказал, куда пропал ведущий Борис Корчевников: подальше от эфира
Глава МИД Австрии: Вена и Москва не ведут переговоры на "официальном уровне"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников