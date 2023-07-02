Baijiahao: Россия нанесла "символический" удар по Украине по трём причинам

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После временного перерыва Россия снова атаковала Киев беспилотными летательными аппаратами. Эта атака России выражает её решимость продолжать боевые действия и сообщает Киеву и Западу, что Россия не собирается отступать. Об этом пишут китайские обозреватели Baijiahao.

Учитывая силу ночной атаки, аналитики уверены, что Россия не использовала все свои ресурсы. По их мнению, это были лишь "символические" удары. Они назвали три причины, почему Москва внезапно атаковала Киев в ночь на воскресенье.

Первая причина, по которой Россия нанесла удары по украинской столице, заключается в необходимости выразить свою позицию и восстановить свой авторитет после "мятежа". Авторы статьи полагают, что это может быть только началом серии атак, и Россия, вероятно, планирует продолжить второй этап дальних ударов.

Вторая причина атаки связана с недовольством действиями Киева. Заявление Владимира Зеленского о переговорах при условии возвращения Россией к границам 1991 года практически делает их невозможными. Это требует вывода российских войск не только из восточной Украины, но и из Крыма.

Заявление Зеленского направлены на то, чтобы Запад увидел позицию Украины, уверены аналитики. Однако, чтобы Киев мог достичь границ 1991 года, он должен получать поддержку Запада на протяжении длительного времени. Но это сложно осуществимо, учитывая экономические проблемы Запада.

Третья причина удара по Украине заключается в демонстрации своей возможности атаковать высокопоставленных командиров в Киеве.

"Однако Россия этого не делает, потому что ведёт специальную военную операцию, а не полноценную войну", — отмечают авторы статьи.

Сейчас Европейскому союзу важно чётко выразить свою позицию в пользу переговоров, подытожили аналитики КНР.