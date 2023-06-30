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Инструктора по фитнесу из Бристоля подозревают в порче стены Колизея

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Мир

Полиция Италии идентифицировала личность мужчины, который подозревается в порче стены Колизея.

Инструктора по фитнесу из Бристоля подозревают в порче стены Колизея
Фото: Вадим Савицкий

23 июня молодой человек в синей рубашке ключом нацарапал на внутренней стене Колизея своё имя. Акт вандализма попал на видео. 

Как сообщает The Guardian, сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что мужчину зовут Иван. Он работает инструктором по фитнесу в Бристоле.

По информации журналистов издания, итальянская полиция отправила на домашний адрес Ивана официальное письмо о возбуждении против него уголовного дела. Мужчине грозит штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок до пяти лет.

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Колизей | National Geographic
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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