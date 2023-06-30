Инструктора по фитнесу из Бристоля подозревают в порче стены Колизея

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Полиция Италии идентифицировала личность мужчины, который подозревается в порче стены Колизея.

Фото: Вадим Савицкий

23 июня молодой человек в синей рубашке ключом нацарапал на внутренней стене Колизея своё имя. Акт вандализма попал на видео.

Как сообщает The Guardian, сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что мужчину зовут Иван. Он работает инструктором по фитнесу в Бристоле.

По информации журналистов издания, итальянская полиция отправила на домашний адрес Ивана официальное письмо о возбуждении против него уголовного дела. Мужчине грозит штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок до пяти лет.

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