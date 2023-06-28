Сенатор Никонорова: вслед за Обамой результаты референдума в новых регионах РФ признают все

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Политикам и чиновникам из Соединённых Штатов и недружественных государств необходимо время для того, чтобы смириться и, наконец, признать, что жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пожелали присоединиться к России. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на сенатора от ДНР Наталью Никонорову.

Напомним, экс-глава Белого дома Барак Обама ранее выступил с заявлением о том, что многие русскоговорящие крымчане в 2014 году поддержали инициативу о вхождении полуострова в состав РФ. В республике чётко определили тогда симпатию к идеям Москвы, отметил Обама.