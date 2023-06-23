Песков оценил слова Обамы по поводу жителей Крыма и их желания присоединиться к РФ

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В том, что сказал бывший президент США Барак Обама насчёт жителей Крыма, определённо есть рациональная мысль. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с журналистами.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление Обамы, сделанное им в интервью CNN. В нём бывший американский лидер заметил, что многие жители Крыма хотели в 2014 году стать частью России, "симпатизируя её идеям".

"Мы видим, что время от времени такие рациональные какие-то суждения все-таки пробиваются", — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в США были политики, которые выступали за развитие добрых отношений с РФ, предостерегая против засилья русофобии.

Песков уточнил, что стать частью России на самом деле желали практически все жители Крыма, а не просто "многие".

"Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации", — подчеркнул Песков.