Пользователи Сети раскритиковали Netflix из-за показа фильма "Титаник"

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователи Twitter* обрушились с критикой на стриминговый сервис Netflix, который запланировал показ фильма "Титаник".

По словам комментаторов, для трансляции кинокартины выбрано неподходящее время, ведь совсем недавно в Атлантике произошла трагедия с батискафом "Титан". Они обвинили сервис в переходе всех рамок приличия. Как подчеркнули пользователи, руководство Netflix в погоне за деньгами готово нарушать моральные нормы.

При этом на сайте компании уточняется, что фильм "Титаник" добавили в сетку вещания ещё до того, как OceanGate объявила о пропаже батискафа с туристами в Атлантическом океане.

Ранее журналисты CNN, ссылаясь на экспертов, заявили, что пассажиры "Титана" погибли безболезненно, поскольку подводный аппарат вышел из строя "невероятно быстро". По информации телеканала, их тела вряд ли удастся найти.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.