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Рогов: США попытались вразумить Зеленского заявлением о Запорожской АЭС

0:48
Мир

США попытались вразумить киевский режим и лично президента Украины Владимира Зеленского своим заявлением о Запорожской АЭС, считает глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По мнению Рогова, Вашингтон послал Киеву чёткий сигнал.

"США, видимо, пытаются вразумить Зеленского не делать чего-то страшного и посылают ему сигнал", — заявил Рогов РИА Новости.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что не видят никаких предпосылок тому, что российская сторона намерена подорвать ЗАЭС и дестабилизировать ситуацию, о чём говорил Зеленский.

Рогов предположил, что Штаты пытаются дистанцироваться от официального Киева, так как лидер страны и его приближённые выходят из-под контроля.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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