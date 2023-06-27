Рогов: США попытались вразумить Зеленского заявлением о Запорожской АЭС

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

США попытались вразумить киевский режим и лично президента Украины Владимира Зеленского своим заявлением о Запорожской АЭС, считает глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По мнению Рогова, Вашингтон послал Киеву чёткий сигнал.

"США, видимо, пытаются вразумить Зеленского не делать чего-то страшного и посылают ему сигнал", — заявил Рогов РИА Новости.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что не видят никаких предпосылок тому, что российская сторона намерена подорвать ЗАЭС и дестабилизировать ситуацию, о чём говорил Зеленский.

Рогов предположил, что Штаты пытаются дистанцироваться от официального Киева, так как лидер страны и его приближённые выходят из-под контроля.