Правительство РФ попросило назначить заседание Совета Безопасности ООН, темой которого станут диверсии на "Северных потоках". Об это м проинформировал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский, добавив, что официальная встреча должна произойти 27 июня.
"Обсуждение пройдёт в закрытом формате 27 июня, не исключаем и общение с журналистами по этому поводу".
Как уточняет политик, Россия преследует единственную цель — установить международное расследование и наказать виновных в подрыве газопроводов.
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