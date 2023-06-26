Россия запросила провести заседание Совбеза ООН по теме диверсий на "Северных потоках"

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Правительство РФ попросило назначить заседание Совета Безопасности ООН, темой которого станут диверсии на "Северных потоках". Об это м проинформировал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский, добавив, что официальная встреча должна произойти 27 июня.

"Обсуждение пройдёт в закрытом формате 27 июня, не исключаем и общение с журналистами по этому поводу".

Как уточняет политик, Россия преследует единственную цель — установить международное расследование и наказать виновных в подрыве газопроводов.