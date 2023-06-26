Глава МИД Венгрии Сийярто: Европе угрожает катастрофа из-за военного психоза

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто предупредил Европу о приближении катастрофы. Политик назвал её неминуемой из-за не утихающего военного психоза.

В сообщении в соцсети руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии выразил мнение о том, что предотвратить катастрофу всё же можно. Тысячи человеческих жизней будут спасены, по словам Сийярто, если военный психоз прекратится.

Особых надежд на совещание глав МИД государств ЕС в Люксембурге венгерский политик не возлагает.