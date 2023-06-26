Многие государства на Западе оказались в критическом состоянии в связи с высоким уровнем госдолга. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на исполнительного директора от РФ в МВФ Алексея Можина.
Следствием пандемии коронавирусной инфекции и спровоцированного ею падения экономики стали дефициты бюджетов, финансировать которые необходимо было посредством наращивания государственных долгов, пояснил Можин.
По его словам, в списке должников фигурирует сегодня практически вся Европа, в том числе, Греция, Великобритания, Италия, Франция, Португалия и Испания.
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