Директор от РФ в МВФ Можин заявил о критическом состоянии Запада из-за высокого госдолга

Многие государства на Западе оказались в критическом состоянии в связи с высоким уровнем госдолга. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на исполнительного директора от РФ в МВФ Алексея Можина.

Следствием пандемии коронавирусной инфекции и спровоцированного ею падения экономики стали дефициты бюджетов, финансировать которые необходимо было посредством наращивания государственных долгов, пояснил Можин.

По его словам, в списке должников фигурирует сегодня практически вся Европа, в том числе, Греция, Великобритания, Италия, Франция, Португалия и Испания.