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Депутат Европарламента Синчич: Украина никогда не войдёт в состав ЕС

1:00
Мир

Украина никогда не сможет пополнить ряды Евросоюза — таково мнение депутата Европарламента Ивана Вилибора Синчич, которое он выразил в интервью "Известиям".

"Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания конфликта. Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдёт, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать".

Главным критерием вступления страны в ЕС, по словам Синчич, является политический аспект. А киевский режим, в свою очередь, излишне коррумпирован, чтобы соответствовать европейским стандартам.

Напомним, ранее бывший госсекретарь по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон выразил мнение, что потенциальное вступление Украины в Евросоюз может стать финансово непреодолимым: без соответствующей реформы разговор о присоединении киевского режима к мировому объединению невозможен.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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