Украина никогда не сможет пополнить ряды Евросоюза — таково мнение депутата Европарламента Ивана Вилибора Синчич, которое он выразил в интервью "Известиям".
"Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания конфликта. Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдёт, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать".
Главным критерием вступления страны в ЕС, по словам Синчич, является политический аспект. А киевский режим, в свою очередь, излишне коррумпирован, чтобы соответствовать европейским стандартам.
Напомним, ранее бывший госсекретарь по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон выразил мнение, что потенциальное вступление Украины в Евросоюз может стать финансово непреодолимым: без соответствующей реформы разговор о присоединении киевского режима к мировому объединению невозможен.
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