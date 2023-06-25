The Sun: спускавшийся к "Титанику" в 13 лет дайвер сообщил шокирующие подробности об экспедициях

В мире продолжают обсуждать трагедию с батискафом "Титан", который исчез с пятью миллионерами на борту 18 июня во время спуска к "Титанику" на дне Атлантического океана. Специалисты полагают, что аппарат просто раздавило толщей воды, а люди погибли мгновенно.

По мнению самого молодого дайвера, посетившего обломки "Титаника" в 13 лет, Себастьяна Харриса, такие погружения всегда сопряжены с риском. Об этом пишет The Sun.

Харрис рассказал изданию, что во время погружения на дно океана на российском подводном аппарате "Мир" с отцом — руководителем экспедиции "Титаник", у него внезапно началось кислородное голодание и он потерял сознание.

При этом его отец опасного снижения на себе не почувствовал, возможно, из-за большей подготовленности.

Харрис также допустил, что кислород на "Титане" мог закончиться из-за технических неполадок. Дайвер заявил, что не может решиться на погружение в OceanGate, так как уверен, что подводит качество устройства.

На ''Титане'' людей помещают в открытый цилиндр, а затем прикручивают люк на место. Это не соответствует стандартам безопасности погружения, и это сделало бы любое потенциальное спасение очень, очень сложным, — заключил Харрис.

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