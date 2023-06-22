РИА Новости: российский океанолог назвал ситуацию с батискафом "Титан" фатальной

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Российский океанолог Анатолий Сагалевич считает, что шансов спасти экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" практически нет. Об этом учёный, чей друг находится на борту аппарата, заявил в беседе с РИА Новости.

По его мнению, ситуация с исчезнувшим у обломков "Титаника" батискафом фатальная или близка к этому. И если бы экипаж был жив, он бы вышел на связь.

Воздух в аппарате, если он до сих пор функционирует и не получил повреждений, согласно данным береговой охраны США, должен был закончиться сегодня в 13.30. Пока поиски не увенчались успехом.

"Если люди были бы живы, они бы дали о себе знать, но тут никаких сигналов не было, просто аппарат исчез, и всё… Никаких стуков, так сказать, ничего нет, а они должны были возникнуть с самого начала, как только возникла аварийная ситуация", — отметил Сагалевич.

По его словам, узнать причину аварии можно будет, когда батискаф поднимут на поверхность.

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