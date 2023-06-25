Представители посольства Украины в Израиле проинформировали сегодня о том, что Иерусалим выбрал путь тесного сотрудничества с Москвой.
"Об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практически полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине", — подчеркнули в посольстве.
Украинское правительство очень сожалеет о том, что израильская власть приняла такое решение, следует из соответствующего заявления дипломатической миссии, пишет РИА Новости.
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