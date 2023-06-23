На месте пакистанского миллиардера на "Титане" мог оказаться американский бизнесмен, отказавшийся от погружения

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Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.

Первоначальная цена подводной экскурсии составляла 250 тысяч долларов, а после отказа бизнесмена к "Титанику" на печально известном батискафе отправились пакистанский миллиардер Шахзада Давуду со своим сыном.

"В феврале Стоктон (Раш, основатель компании OceanGate Expeditions) попросил меня и моего сына Шона погрузиться к "Титанику" в мае", — написал Блум на своей странице в Facebook*.

Американец уточнил, что им предлагали опуститься на океанское дно в мае, но из-за неблагоприятной погоды погружение было отложено.

Блум признался, что не верил в том, что подобная экспедиция может быть безопасной, и говорил об этом организаторам, однако Раш заявлял, что погружения с аквалангом или полёты на вертолёте куда опаснее. Позже бизнесмен сослался на высокую занятость, окончательно отказавшись от экскурсии на "Титане", несмотря на предлагаемую Рашем скидку в 100 тысяч долларов.

После этого места в батискафе заняли пакистанский бизнесмен Шахзада Давуду и его сын Сулейман.

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