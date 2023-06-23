Strategic Culture: Урсулу фон дер Ляйен доставят в Россию после выходки в адрес Путина

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Политолог и журналист Strategic Culture Деклан Хейс заявил, что Урсулу фон дер Ляйен доставят в Россию после выходки в адрес Владимира Путина.

Основной акцент в своей статье Хейс делает на том, что украинский конфликт перешёл в новую фазу, в которой армия Украины перешла в атаку и совершила разрушение дамбы Каховской ГЭС.

Журналист отмечает, что первоначально Киев отрицал начало наступления. Однако позже киевским властям пришлось признать, что ситуация с контрнаступлением развивается не так, как планировалось. По мнению Хейса, именно поэтому Зеленский отдал приказ подорвать Каховскую ГЭС для замедления продвижения российских сил после разгрома украинской армии. В статье упоминается сходство с тактикой, применённой Адольфом Гитлером в 1945 году, когда он издал указ "Неро" о разрушении инфраструктуры Германии, чтобы затормозить продвижение советских войск.

Некоторые, включая офицера американской армии в отставке Дугласа Макгрегора, считают, что разрушение дамбы могло быть вызвано её износом, учитывая предыдущие ракетные удары по ней. Тем не менее, многие западные лидеры не стесняются обвинять Россию в происшедшем. В частности, Урсула фон дер Ляйен утверждает, что за этим стоит Путин. Хейс хочет, чтобы фон дер Ляйен предстала перед судом в Москве и ответила за своё участие в военных преступлениях, включая сотрудничество в атаке на газопровод "Северный поток".

"Как только указ "Неро” Зеленского закончится, а Суровикин перейдёт в контрнаступление, главное, что будет стерто — это украинская коррупция и ненужные смерти, на которых Зеленский построил своё состояние",- пишет Хейс.