Parlamentní listy: в Чехии раскрыли правду о контрнаступлении Украины и ожиданиях Запада

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Украине не хватает ресурсов для серьёзного контрнаступления, и это является военным фактом. Об этом заявил чешский дипломат и эксперт по международным вопросам Петр Друлак в интервью Parlamentní listy. Он отметил, что реакция на разрушение Каховской плотины напоминает поспешные и необоснованные выводы после падения ракеты в Польше.

Фото: https://www.idnes.cz/

Друлак отмечает, что на данный момент нет никаких конкретных доказательств вины какой-либо стороны. Он заявил, что обе стороны обвинили друг друга в терроризме. Разрушение плотины, по его предположениям, может привести к проблемам с водоснабжением Крыма. По мнению дипломата, сейчас не стоит спешить с обвинениями.

В интервью Parlamentní listy Петр Друлак отвечает на вопрос о реакции СМИ и политиков, которые сразу же обвинили Россию в случившемся. Он отмечает, что подобные реакции не удивляют его, поскольку в чешском медиапространстве, особенно когда речь идёт об Украине, такие суждения являются обычным делом. Он приводит пример с падением ракеты на польской территории, когда чешские СМИ и политики уверенно утверждали, что ракета была российской. Однако когда американцы опровергли эту версию, им пришлось отступить. Петр Друлак также отмечает, что если американцы долго молчат, то можно предположить, что виноваты украинцы.

Друлак заявил, что даже информированному читателю трудно составить реальное представление о ситуации, поскольку ожидания, которые были высокими в начале года, постепенно снижаются.

Друлак указывает на то, что некоторые авторитетные источники советуют не ожидать слишком многого от украинского контрнаступления, так как Киев не обладает возможностями для серьёзного наступления. Он отмечает, что украинцы теперь также избегают обсуждения этой темы. Такой подход позволяет им представить любое продвижение и успехи как результат запланированного и скоординированного контрнаступления.

По мнению Друлака, Запад не ожидает особых результатов от украинского наступления, поскольку понимает сложность положения ВСУ.