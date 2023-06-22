Sky News: капитан батискафа "Титан" называл время на буксире самой опасной частью миссии

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Гендиректор компании OceanGate и капитан пропавшего в Атлантике батискафа Стоктон Раш заявлял, что нахождение на буксире — самая опасная часть миссии на пути к затонувшему кораблю "Титаник", передаёт Sky News.

Фото: flickr.com

Отмечается, что Раш боялся процесса доставки на место гораздо больше, чем пребывания на глубине Атлантического океана.

"Меня беспокоит тот период, когда я доставляю вас туда, когда вы находитесь на судне с большими дверями, которые могут раздавить ваши руки", — приводит телеканал слова гендиректора OceanGate.

Он добавил, что воспринимает путь к "Титанику" как самую опасную часть своей работы. Раш неоднократно говорил о необходимости двигаться на подводном аппарате "медленно и уверенно" во избежание различных проблем. При этом капитан называл батискаф "Титан" экспериментальным судном, на котором можно получить травму, сказано в материале.

Ранее эксперт Дэвид Галло проинформировал, что батискаф мог исчезнуть из-за взрыва, прогремевшего в средних слоях Атлантического океана.

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