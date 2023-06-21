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Sky News: эксперт рассказал, какая печальная судьба могла постичь пропавший батискаф "Титан"

1:25
Мир

Батискаф "Титан" мог исчезнуть в глубинах Атлантики из-за взрыва, который прогремел где-то в средних слоях океана. Такое предположение выдвинул эксперт Дэвид Галло.

Sky News: эксперт рассказал, какая печальная судьба могла постичь пропавший батискаф "Титан"
Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Эксперт полагает, что если взрыв действительно имел место, он случился не на океанском дне, а где-то в толще воды. Галло объяснил, что для того, чтобы достичь дна океана, нужно два часа, а "Титан" перестал выходить на связь раньше, приблизительно через час сорок пять минут.

"Если их там не было (там, где исчез аппарат), это значит, что что-то должно было произойти в средних слоях воды, что привело к потере электричества или радиосвязи", — сказал Галло в эфире телеканала Sky News.

По словам эксперта, если там и правда был взрыв, то он был "ужасным". Если эта гипотеза верна, искать остатки батискафа нужно там, где он в последний раз выходил на связь. Галло полагает, что в таком случае те обломки, которые не опустились на дно, могли всплыть на поверхность.

Батискаф "Титан", собиравшийся опуститься к месту крушения "Титаника", перестал выходить на связь в воскресенье через один час сорок пять минут после погружения. На его борту было пять человек. Воздух в аппарате должен закончиться в четверг к обеду, если целостность батискафа не нарушена.

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Батискаф с туристами, направлявшийся к «Титанику», четвертый день ищут в Атлантическом океане
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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