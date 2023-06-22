Jerusalem Post: супруга Зеленского заявила, что не живёт с мужем и видится с ним только за обедом

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Жена президента Украины Елена Зеленская дала интервью израильским СМИ, в котором сделала неожиданное признание о личной жизни .

Фото: Telegram

По словам украинской первой леди, она уже некоторое время не живёт с супругом, который предпочитает оставаться на ночь "в своём кабинете в целях безопасности", тогда как сама Зеленская каждый вечер возвращается к детям.

"Если нам повезёт, мы встретимся за обедом в офисе", — уточнила она в беседе с журналистом Jerusalem Post.

Зеленская подчеркнула, что продолжает вести активную деятельность, занимаясь улучшением школьных обедов, помогая жертвам домашнего насилия и раздавая интервью с помощью телефонных и видеозвонков.