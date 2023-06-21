Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко призвал выстроить диалог с партнёрами Киева по поводу размещения ядерного оружия на украинской территории.
Как отметил политик, Россия запланировала включение ракетного крейсера стратегического назначения "Император Александр III" и атомной подлодки "Красноярск" в состав ВМФ до конца 2023 года. По его мнению, Запад должен рассматривать такой шаг Москвы в качестве вызова и угрозы безопасности.
"Что нам делать? Вести переговоры о размещении ядерного оружия наших союзников", — подчеркнул Гончаренко в Telegram-канале.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин допустил, что Киев мог продолжить разработку "грязной ядерной бомбы".
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