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Tencent: заявление Путина о размещении оружия в Белоруссии встревожило США

Мир

Заявление президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии вызвало нервозность у госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает китайское издание Tencent.

Tencent: заявление Путина о размещении оружия в Белоруссии встревожило США
Фото: РИА Новости

По мнению аналитиков, украинский конфликт перешёл в активную фазу, приводя Россию и США к принятию решительных мер. В ответ на неудачи Вооружённых сил Украины (ВСУ) и значительные потери, Вашингтон объявил о новых пакетах военной помощи. Однако заявление о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии, сделанное президентом Путиным, вызвало нервозность у американских властей.

Москва и Минск ранее достигли соглашения о размещении тактического ядерного оружия Российской Федерации в Белоруссии. Несмотря на то, что эта новость вызвала удивление у многих, в США никто публично не возмущался. Однако европейские страны-члены НАТО, особенно Польша, Латвия, Литва и Эстония, ощутили серьёзное беспокойство.

Путин подтвердил размещение первых ядерных зарядов в Белоруссии в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня.

В ответ на заявление Путина, Белый дом выразил своё неодобрение. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что хотя Соединённые Штаты не верят в намерение России применить ядерное оружие, они будут тщательно следить за развитием ситуации.

Согласно китайским экспертам, заявление Блинкена было сделано не для руководства России. Скорее, эти слова были адресованы руководителям стран Восточной Европы, которые теперь находятся в зоне досягаемости тактических ядерных ракет. В результате возрос и сам страх Вашингтона, поскольку провокации со стороны наиболее агрессивных государств-членов НАТО могут привести к ядерному конфликту с Россией.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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