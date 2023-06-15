Sohu: Путин вызвал переполох на Западе, оценив провальное контрнаступление ВСУ

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Согласно сообщению китайского издания Sohu, начиная с 4 июня украинская армия проводит масштабное наступление на российские позиции, привлекая внимание лидеров США и Европы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выразили свою поддержку Украине. США же в срочном порядке объявили о новом пакете военной помощи в размере 325 миллионов долларов, включающем поставку боеприпасов и военной техники и 15 БМП "Брэдли".

Фото: РИА Новости

Китайские эксперты отмечают, что украинская армия понесла значительные потери с первого дня наступления. В США и Европе в шоке от таких новостей. В ходе контрнаступления потери понесли не только обычные подразделения ВСУ, но и бригады получившие обучение в странах НАТО.

Авторы статьи указывают, что в случае разгрома ВСУ это будет свидетельствовать о том, что тщательное планирование, военная подготовка, тактика и вооружение, предоставленные Западом и НАТО, не превосходят российскую армию. Даже если украинские войска смогут захватить несколько населённых пунктов, это не окажет значительного влияния на ход событий, учитывая высокие потери в личном составе. В настоящее время российская армия избегает значительных потерь и полагается на своё превосходство в огневой мощи.

Минобороны РФ сообщает, что Вооружённые силы Украины потеряли 7,5 тысяч человек за первые 10 дней наступления. Президент России Владимир Путин заявил, что безвозвратные потери России составляют лишь 10% от украинских. Путин также отметил, что западная техника, включая немецкие танки Leopard и американские БМП "Брэдли", легко подвергаются уничтожению. Эти новости вызвали тревогу на Западе.

В статье отмечается, что канцлер Шольц выразил свою непоколебимую поддержку Украине, особенно после уничтожения немецких танков Leopard 2. Новости о поставках США новых БМП "Брэдли" свидетельствует о том, что США стремятся отомстить и оказать давление на Россию.

На Западе переживают, что второго шанса у ВСУ не будет, если они потерпят разгром. Также существует вероятность, что Россия может сама начать наступательные действия, учитывая ослабленное состояние украинской армии после провального контрнаступления.

Стратегия России в настоящее время может измениться в любой момент, уверены китайские аналитики.