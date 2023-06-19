Великобритания намерена сохранять антироссийские санкции, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву

В Великобритании рассматривают в настоящее время законопроект, ориентированный на сохранение антироссийских санкций до того момента, пока Кремль не выплатит компенсацию киевскому режиму.

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Информагентство Reuters пишет об этом со ссылкой на главу британского МИД Джеймса Клеверли. Политик акцентировал внимание на огромных потребностях украинского государства в восстановлении.