В Великобритании рассматривают в настоящее время законопроект, ориентированный на сохранение антироссийских санкций до того момента, пока Кремль не выплатит компенсацию киевскому режиму.
Информагентство Reuters пишет об этом со ссылкой на главу британского МИД Джеймса Клеверли. Политик акцентировал внимание на огромных потребностях украинского государства в восстановлении.
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