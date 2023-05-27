Зеленский расширил санкции против России и ряда европейских стран

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Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил сегодня о введении очередного пакета санкционных мер в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц из России.

Фото: 4esnok.by

Корреспонденты РИА Новости пишут, что с ограничениями со стороны Украины столкнутся также некоторые государства Евросоюза. Более детальная информация относительно решения президента Украины пока не поступала.