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Зеленский расширил санкции против России и ряда европейских стран

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Мир

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил сегодня о введении очередного пакета санкционных мер в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц из России.

Зеленский расширил санкции против России и ряда европейских стран
Фото: 4esnok.by

Корреспонденты РИА Новости пишут, что с ограничениями со стороны Украины столкнутся также некоторые государства Евросоюза. Более детальная информация относительно решения президента Украины пока не поступала.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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