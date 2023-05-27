Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил сегодня о введении очередного пакета санкционных мер в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц из России.
Корреспонденты РИА Новости пишут, что с ограничениями со стороны Украины столкнутся также некоторые государства Евросоюза. Более детальная информация относительно решения президента Украины пока не поступала.
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Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.