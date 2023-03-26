В Сербии ответили на требования Запада ввести санкции против России

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Требования западных государств к Сербии ввести санкции против России нельзя считать справедливыми, заявил глава МИД балканского государства Ивица Дачич. По его словам, Запад наращивает объёмы торговли с Россией.

"Это правда, что Сербия не ввела санкции против России, и, помимо сильного давления, которое она испытывает, я должен отметить, что объём внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился", — цитирует сербского министра агентство "Прайм".

Он напомнил, что давление на Белград увеличилось в тот момент, когда ряд западных государств нарастили объёмы торговли с Россией.

По словам главы МИД Сербии, его страна не вводит санкции против Российской Федерации, следуя собственным интересам. Власти страны также прислушиваются к сербским предпринимателям, которые просят не включаться в санкционную гонку, подчеркнул Дачич.

В Белграде неоднократно заявляли, что на страну оказывается сильнейшее давление с тем, чтобы она присоединилась к антироссийским санкциям. Сербия остаётся одним из немногих европейских государств, которые не вводили ограничительные меры против России.

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