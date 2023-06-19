Из сегодняшнего заявления заместителя руководителя российского МИД Александра Грушко следует, что Москва поддерживает конструктивный диалог с Ватиканом на тему возможных сценариев разрешения украинского конфликта.
Напомним, глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с папой Римским, ранее заявлял о том, что посланник по разрешению кризиса кардинал Маттео Дзуппи планирует визит в Россию в ближайшие дни.
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