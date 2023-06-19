Сенатор Косачёв: Зеленский вёл себя по-хамски в ходе переговоров с лидерами стран Африки

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Российский сенатор Константин Косачёв заявил о хамском поведении украинского президента Владимира Зеленского в ходе переговоров с лидерами стран Африки.

Фото: https://mosregtoday.ru

По его мнению, глава Украины продемонстрировал, что киевский режим жаждет продолжения конфликта. Как пояснил сенатор, Зеленский действует по формуле "как я хочу или никак". Во время общения с представителями африканских государств он сообщил о стремлении Киева присоединиться к НАТО, чтобы не возобновлять переговорный процесс и не прислушиваться к интересам РФ, указал вице-спикер Совфеда.

Он также подчеркнул: президент Украины на встрече с гостями из Африки пытался переложить вину за срыв Минских соглашений на Россию.

"Но Зеленский явно уже считает себя обладающим западной "крышей", а потому говорит с африканцами весьма по-хамски", — отметил Косачёв в Telegram-канале.

Сенатор добавил, что задача Москвы — предоставить лидерам стран Африки правдивую информацию об украинском конфликте, а не подкупить их.

Ранее президент РФ Владимир Путин показал партнёрам из Африки подписанный Киевом проект мирного договора.