Украинский президент Владимир Зеленский вспомнил о Минских соглашениях, сделав по этому поводу новое заявление в ходе совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирил Рамафосой, которая состоялась в Киеве.
Зеленский признался, что надеется склонить на сторону Киева и своей "формулы мира" страны Африки, отметив, что Россия "рубит на корню" все выдвигаемые инициативы.
"Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы. Мы уже прошли Минск, мы не будем открывать второй том этой истории, мы хотим остановить войну", — сказал Зеленский.
Россия неоднократно демонстрировала своё желание начать переговоры, однако Киев законодательно отверг такую возможность. Как выразился ранее Зеленский, никакого "Минска-3" больше не будет.
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