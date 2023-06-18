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1:17
Мир

Для ВСУ является почти невыполнимым прорыв первой линии российской обороны, ведь украинская армия уже и так лишилась большого количества западной техники, поставленной Киеву для этой цели. Об этом пишет Washington Post.

Американские аналитики обратили внимание на хорошо укреплённые позиции ВС РФ, и на преимущество российской армии в количестве боеприпасов и беспилотников.

Попытки Киева наступать длятся уже почти две недели, однако успехов украинской стороне это не приносит. Самым сложным для украинских военных будет пытаться прорваться сквозь хорошо подготовленные линии обороны ВС РФ, которые являются почти непреодолимыми благодаря плотному минированию, а также защите тяжёлой артиллерией и беспилотниками.

"Это действительно сложно. Много украинского оборудования, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено, поэтому пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это первая линия укреплений", — говорится в статье.

Аналитики добавили, что помимо угроз на земле, ВСУ, не имеющие защиты с воздуха, подвергаются массированным атакам российской авиации.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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