России следует нанести удар тактическим ядерным оружием по наступающим силам противника. Только это поможет "охладить горячие головы" стран коллективного Запада и спасти жизни российских бойцов. Таким мнением поделился экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Если же США в ответ на это попытаются уничтожить наш Черноморский флот, то мы уничтожим их силы в Европе. Хватит уже болтать, пора побряцать оружием", — указал он.
При помощи тактического ядерного оружия можно уничтожить крупные цели, скопления сил противника на фронте и в тылу. Тротиловый эквивалент у тактических боезарядов не превышает килотонны, но один выстрел поразит тысячи солдат ВСУ и сотни боевых машин, которые сейчас готовятся напасть на Россию, подчеркнул Рогозин.
"Может всё же начнём использовать всю нашу мощь для скорейшего достижения победы?" — заявил Рогозин в беседе с argumenti.ru.
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